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Руководители обогатительной фабрики незаконно получили более 72 млн грн возмещения НДС

02.07.2017 10:50
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Руководители обогатительной фабрики незаконно получили более 72 млн грн возмещения НДС

В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили должностных лиц предприятия, которые незаконно получили возмещение НДС и завладели государственными средствами в сумме более 72 миллионов гривен. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Установлено, что руководители одной из обогатительных фабрик, в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности, связанной с добычей и реализацией угля, отнесли в состав налогового кредита суммы НДС по операциям, проведенным с фиктивными компаниями. Как показала проверка, данные операции носили бестоварный характер. 

Таким образом злоумышленники в нарушение требований Налогового кодекса безосновательно заявили и получили из государственного бюджета возмещение НДС на сумму более 72 миллионов гривен.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

 



Теги: Донбасс, финансы, уголь, НДС
 
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