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Украина увеличила импорт газа более, чем в два раза за первые шесть месяцев 2017 года

02.07.2017 22:13
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Украина увеличила импорт газа более, чем в два раза за первые шесть месяцев 2017 года

В первом полугодии этого года Украина импортировала 7 млрд куб. метров газа. Это больше чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ПАО "Магистральные газопроводы Украины".

По информации МГУ с января по июнь было импортировано 7 млрд куб. метров газа, тогда как тот год, в это период импорт составил 3 млрд куб. м. При этом, собственная добыча в первом полугодии составил 10,3 млрд куб. м, в прошлом году - 10 млрд куб. м.

Кроме того, в январе-июне было закачано в ПХГ 3,7 млрд куб. метров, тогда как в прошлом году - всего 1,3 млрд куб. м.

 



Теги: Донбасс, импорт, газ, добыча
 
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