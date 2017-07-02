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В Киеве из-за непогоды столкнулись кроссовер и грузовик

02.07.2017 08:10
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В Киеве из-за непогоды столкнулись кроссовер и грузовик

Еще один человек госпитализирован в тяжелом состоянии.

В Киеве на пересечении Окружной и Газопроводной столкнулись кроссовер и грузовик, в результате погиб один человек. Об этом сообщает ДТП.kiev.ua.

"Смертельное ДТП в Киеве на Окружной/Газопроводной: столкнулись кроссовер и грузовик. Один человек погиб. Второй в тяжелом состоянии госпитализирован. На месте работает полиция и оперативно-следственная группа", - говорится в сообщении.

В грузовом автомобиле был мужчина с ребёнком, оба не пострадали, сообщает "Киев оперативный".

Отмечается, что одной из причин заноса авто мог быть дождь.

Источник: telegraf.com.ua



Теги: Донбасс, Киев, непогода, ДТП
 
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