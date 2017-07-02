В Киеве закрывали станцию метро "Театральная" из-за звонка о минировании

02.07.2017 14:35

Сегодня в Киеве станция метро "Театральная" временно не работала из-за ложного сообщения о минировании. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Около 11:15 появилось сообщение о том, что станция "Театральная", а также пересадочный узел не работают из-за анонимного звонка о минировании.

В 12:10 в метрополитене сообщили, что станция работает в обычном режиме, взрывоопасных предметов не обнаружено.

Источник: strana.ua