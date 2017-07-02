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В Мининфраструктуры призывают согласовать графики поставок импортного угля для нужд ТЭС
Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил, что все графики поставок импортного энергетического угля для нужд украинских ТЭС должны быть согласованы в десятидневный срок.
Лавренюк отметил, что вопросы координации работы по приему, обработке, доставке и поставки импортного энергетического угля для нужд украинских ТЭС являются немедленными и требуют скорейшей стабилизации.
«Вопрос логистики поставок импортного энергетического угля для нужд украинских ТЭС должен быть урегулирован как можно быстрее. Представители энергетических компаний должны иметь полное взаимодействие с морскими торговыми портами и железной дорогой для своевременной поставки угля в Украину. Все графики по поставкам должны быть согласованы в десятидневный срок», — сказал Лавренюк.
Лавренюк отметил, что Министерство инфраструктуры Украины способствует максимальному созданию условий для своевременной поставки импортного энергетического угля на украинские ТЭС.
Стоит напомнить, что с требованием проверить правомерность приватизации Бурштынской ТЭС и выполнение инвестиционных обязательств со стороны ООО «ДТЭК», решили обратиться депутаты Ивано-Франковского областного совета к Президенту Украины, премьер-министру, Председателю парламента и Генеральному прокурору.
Источник: hyser.com.ua
Теги: Донбасс, уголь, график, ТЭС
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