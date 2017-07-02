В Мининфраструктуры призывают согласовать графики поставок импортного угля для нужд ТЭС

02.07.2017 21:50

Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил, что все графики поставок импортного энергетического угля для нужд украинских ТЭС должны быть согласованы в десятидневный срок.

Лавренюк отметил, что вопросы координации работы по приему, обработке, доставке и поставки импортного энергетического угля для нужд украинских ТЭС являются немедленными и требуют скорейшей стабилизации.

«Вопрос логистики поставок импортного энергетического угля для нужд украинских ТЭС должен быть урегулирован как можно быстрее. Представители энергетических компаний должны иметь полное взаимодействие с морскими торговыми портами и железной дорогой для своевременной поставки угля в Украину. Все графики по поставкам должны быть согласованы в десятидневный срок», — сказал Лавренюк.

Лавренюк отметил, что Министерство инфраструктуры Украины способствует максимальному созданию условий для своевременной поставки импортного энергетического угля на украинские ТЭС.

Стоит напомнить, что с требованием проверить правомерность приватизации Бурштынской ТЭС и выполнение инвестиционных обязательств со стороны ООО «ДТЭК», решили обратиться депутаты Ивано-Франковского областного совета к Президенту Украины, премьер-министру, Председателю парламента и Генеральному прокурору.

Источник: hyser.com.ua