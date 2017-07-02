В Нацгвардии отреагировали на задержание украинского бойца в Италии

02.07.2017 07:50

В НГУ заявили, что будут оказывать необходимую помощь задержанному нацгвардейцу и подчеркивают, что в 2014 году в батальоне имени Героя Украины генерала Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета.

Национальная гвардия Украины (НГУ) обеспокоена арестом замкомандира взвода батальона оперативного назначения имени Сергея Кульчицкого, старшего сержанта Виталия Маркива, задержанного 30 июня якобы по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Рокелли в 2014 году.

Об этом говорится в официальном заявлении НГУ, опубликованном 1 июля.

"На данный момент старший сержант Виталий Маркив служит в батальоне им. Кульчицкого в должности заместителя командира взвода. Он уехал в Италию во время планового отпуска", – говорится в заявлении.

В Нацгвардии отмечают, что официальной информации о задержании Виталия Маркива в НГУ не поступало.

В заявлении также подчеркивается, что в 2014 году в батальоне имени Героя Украины генерала Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета.

"Украинскими правоохранителями расследуется уголовное производство по факту гибели гражданина Италии Андреа Рокелли и его российского напарника Андрея Миронова. При этом, по данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. Также хотим подчеркнуть, что в 2014 году в батальоне имени Героя Украины генерала Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета", – заявили в Нацгвардии.

В НГУ добавили, что вместе с МИД и Генеральной прокуратурой Украины будут оказывать необходимую помощь задержанному нацгвардейцу.

Ранее сообщалось, что 30 июня в итальянском городе Болонья по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Роккелли задержали украинского добровольца.

В Генеральной прокуратуре Украины заявили, что в Италии по подозрению в причастности к гибели журналиста арестовали украинского солдата Маркива Виталия.

Народный депутат, координатор батальона Нацгвардии имени генерала Кульчицкого Андрей Антонищак, который знаком с задержанным Виталием Маркивым по службе, также отметил, что в 2014 году у украинских военных на вооружении минометов не было.

Позже советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что спецслужбы РФ могли посодействовать задержанию в Италии Виталия Маркива.

"Вся эта история очень дурно пахнет и похожа на очередную российскую провокацию. Дело в том, что в батальоне им. Кульчицкого не было минометов, из которых можно было бы поразить итальянского фотокорреспондента... Итальянские правоохранители должны предоставить Украине информацию, где было бы четко расписано, какие доказательства у них имеются... Мы предполагаем, что, скорее всего, это российская провокация, что спецслужбы РФ передали в Италию какие-то надуманные документы, на основании которых итальянцы завели уголовное дело", – сказал он.

Напомним, 24 мая 2014 года в районе пос. Андреевка близ Славянска Донецкой области под минометный огонь попала группа иностранных журналистов. Итальянский фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик погибли.

Источник: segodnya.ua



