- Новый глава МИД Франции не увидел альтернативы «минскому процессу»08:30
- В Киеве из-за непогоды столкнулись кроссовер и грузовик08:10
- В Нацгвардии отреагировали на задержание украинского бойца в Италии07:50
- "Ощадбанк" возобновит работу отделений после вирусной атаки уже в понедельник 22:38
- Нидерланды начинают судебную процедуру по сбитому над Донбассом Boeing22:14
- УКРАЇНА – В ТОП-3 КРАЇН З НАЙБІЛЬШОЮ ТІНЬОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ21:49
- Боевики массово дезертируют из войск "ЛДНР"21:11
- Пограничники на Львовщине выявили 106 кг контрабандного янтаря20:50
- Оккупанты проводят в аннексированном Крыму танковые стрельбы, — Олег Леусенко 20:34
- У Києві жінка-коп через кохання замовила викрадення людини17:50
В Нацгвардии отреагировали на задержание украинского бойца в Италии
В НГУ заявили, что будут оказывать необходимую помощь задержанному нацгвардейцу и подчеркивают, что в 2014 году в батальоне имени Героя Украины генерала Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета.
Национальная гвардия Украины (НГУ) обеспокоена арестом замкомандира взвода батальона оперативного назначения имени Сергея Кульчицкого, старшего сержанта Виталия Маркива, задержанного 30 июня якобы по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Рокелли в 2014 году.
Об этом говорится в официальном заявлении НГУ, опубликованном 1 июля.
"На данный момент старший сержант Виталий Маркив служит в батальоне им. Кульчицкого в должности заместителя командира взвода. Он уехал в Италию во время планового отпуска", – говорится в заявлении.
В Нацгвардии отмечают, что официальной информации о задержании Виталия Маркива в НГУ не поступало.
В заявлении также подчеркивается, что в 2014 году в батальоне имени Героя Украины генерала Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета.
"Украинскими правоохранителями расследуется уголовное производство по факту гибели гражданина Италии Андреа Рокелли и его российского напарника Андрея Миронова. При этом, по данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. Также хотим подчеркнуть, что в 2014 году в батальоне имени Героя Украины генерала Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета", – заявили в Нацгвардии.
В НГУ добавили, что вместе с МИД и Генеральной прокуратурой Украины будут оказывать необходимую помощь задержанному нацгвардейцу.
Ранее сообщалось, что 30 июня в итальянском городе Болонья по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Роккелли задержали украинского добровольца.
В Генеральной прокуратуре Украины заявили, что в Италии по подозрению в причастности к гибели журналиста арестовали украинского солдата Маркива Виталия.
Народный депутат, координатор батальона Нацгвардии имени генерала Кульчицкого Андрей Антонищак, который знаком с задержанным Виталием Маркивым по службе, также отметил, что в 2014 году у украинских военных на вооружении минометов не было.
Позже советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что спецслужбы РФ могли посодействовать задержанию в Италии Виталия Маркива.
"Вся эта история очень дурно пахнет и похожа на очередную российскую провокацию. Дело в том, что в батальоне им. Кульчицкого не было минометов, из которых можно было бы поразить итальянского фотокорреспондента... Итальянские правоохранители должны предоставить Украине информацию, где было бы четко расписано, какие доказательства у них имеются... Мы предполагаем, что, скорее всего, это российская провокация, что спецслужбы РФ передали в Италию какие-то надуманные документы, на основании которых итальянцы завели уголовное дело", – сказал он.
Напомним, 24 мая 2014 года в районе пос. Андреевка близ Славянска Донецкой области под минометный огонь попала группа иностранных журналистов. Итальянский фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик погибли.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, Италия, задержанный, нацгвардия
- Мінприроди разом з ОБСЄ перевірить екологію Донбасу07:30
- Сталеваров Кривого Рога приглашают принять участие в акции #лом_challenge07:10
- На Донетчине ликвидирована "угольная схема", которая нанесла государству многомиллионные убытки19:30
- Боевики обстреляли Марьинку и Красногоровку: есть разрушения19:10
- В МАРИУПОЛЬ ПЫТАЛИСЬ НЕЗАКОННО ПРОВЕЗТИ ОБОРУДОВАНИЕ18:30
- Для школярів Покровська влаштували науковий пікнік від ДонНТУ14:34
- Трагедія на Донеччині: однорічна дівчинка загинула від удару струмом14:10
- В последний день июня в Покровской оперзоне раскрыли кражи13:51
- Террористы ЛДНР мрут из-за жары13:30
- Мариупольские дети учатся плавать под присмотром спасателей09:10
- Новый глава МИД Франции не увидел альтернативы «минскому процессу»08:30
- В Киеве из-за непогоды столкнулись кроссовер и грузовик08:10
- В Нацгвардии отреагировали на задержание украинского бойца в Италии07:50
- Мінприроди разом з ОБСЄ перевірить екологію Донбасу07:30
- Сталеваров Кривого Рога приглашают принять участие в акции #лом_challenge07:10
- "Ощадбанк" возобновит работу отделений после вирусной атаки уже в понедельник 22:38
- Нидерланды начинают судебную процедуру по сбитому над Донбассом Boeing22:14
- УКРАЇНА – В ТОП-3 КРАЇН З НАЙБІЛЬШОЮ ТІНЬОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ21:49
- Япония отправит астронавта на Луну21:33
- Боевики массово дезертируют из войск "ЛДНР"21:11
- Шесть выводов об украинцах, или Как пережить нападение и не сойти с ума11:30
- Эти летние продукты без жалости сжигают жир21:39
- Как переселенцу восстановить паспорт?09:41
- Регистрация места проживания в Украине: быть ли реформе?09:05
- «Люди тут, як і в Україні, є вразливими для популізму» – польський історик про роль конституції08:28
- Нова гібридна доктрина РФ. До чого нам готуватися08:11
- Невероятная история возвращения на Луганщину спустя 76 лет07:43
- Что говорит о вас привычка грызть ногти?22:43
- Как определить подлинность сливочного масла: практические советы18:25
- За постой в дубраве денег не берут 12:40
- Тука: 80% личного состава террористов "ЛДНР" готовы перейти на сторону Украины и добить оккупантов РФ лишь при одном условии
- Смертельная эпидемия в Украине: названо единственное спасение
- В РФ из-за попавшего в плен к ВСУ под Желобком российского наемника может возникнуть крупный скандал: мать Виктора Агеева сделала разоблачающее признание
- У Путина заявили о важной договоренности по Донбассу
- В Донецкой области задержана кровавая снайперша из "ДНР": террористка сдала Россию с потрохами и поделилась, где кураторы РФ готовят "пушечное мясо" для передовой. ВИДЕО
- Почему луганский "Беркут" предал Украину? Сенсационное признание высокопоставленного боевика "ЛНР"
- Да что там Интернет, для них наличие канализации - настоящая диковинка: блогер из Луганщины рассказала о жизни в "Л/ДНР" переселенцев из России
- Бойцы ВСУ устроили кровавую дуэль с боевиками
- Приехал пить водку в оккупированный Донбасс и убивать украинцев: под Желобком ликвидирован российский капитан Александр Щерба
- Украина будет вынуждена принять закон об амнистии для боевиков "ЛДНР" для достижения мира и освобождения Донбасса - Тука