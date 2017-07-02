- За знесення наметів Євромайдану у Чернігові засудили екс-начальника міліції 10:30
- Обязан знать каждый украинец: Вакарчук назвал настоящее имя врага Украины09:30
- Луценко спрогнозував строки завершення слідства щодо розстрілів на Майдані09:10
- Украинцев начали лишать субсидий08:50
- Новый глава МИД Франции не увидел альтернативы «минскому процессу»08:30
- В Киеве из-за непогоды столкнулись кроссовер и грузовик08:10
- В Нацгвардии отреагировали на задержание украинского бойца в Италии07:50
- "Ощадбанк" возобновит работу отделений после вирусной атаки уже в понедельник 22:38
- Нидерланды начинают судебную процедуру по сбитому над Донбассом Boeing22:14
- УКРАЇНА – В ТОП-3 КРАЇН З НАЙБІЛЬШОЮ ТІНЬОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ21:49
За знесення наметів Євромайдану у Чернігові засудили екс-начальника міліції
Апеляційний суд Чернігівської області визнав екс-заступника начальника чернігівської та одеської поліції Едуарда Гребенюка винним у зловживанні владою і незаконному перешкоджанні проведенню зборів і мітингів.
Як повідомляє "Думская", екс-міліціонера, люстрованого наприкінці 2014 року, засудили до 3 років позбавлення волі зі штрафом у сумі 8500 грн, але звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном 1 рік. Гребенюку інкримінували організацію знесення наметового містечка чернігівського Євромайдану 25 листопада 2013 року - саме Гребенюк віддав наказ на демонтаж.
Як зазначив екс-радник голови ГУНП України в Одеській області Владислав Сердюк, чернігівський суд "створив прецедент, який може мати наслідки і для справи по розгін одеського Євромайдану", який того ж дня розігнали міліціонери та комунальники.
Теги: Донбасс, Чернигов, милиция, евромайдан
- Жестокая банда отбирала у своих жертв всё, вплоть до детских игрушек
- В Донецке родители-нелюди чуть не заморили голодом трехмесячного малыша
- "Угольный генерал" из Донецка сбежал в Израиль. "Дело о 741 миллионе"?
- Донецкий следователь присвоил 169 тысяч
- В отношении родителей, моривших новорожденного ребенка голодом, возбуждено уголовное дело
- Пьяный угонщик сначала сломал мопед, а потом упал со скутера
- Морская полиция готова патрулировать Азовское побережье на катерах09:50
- Мінприроди разом з ОБСЄ перевірить екологію Донбасу07:30
- Сталеваров Кривого Рога приглашают принять участие в акции #лом_challenge07:10
- На Донетчине ликвидирована "угольная схема", которая нанесла государству многомиллионные убытки19:30
- Боевики обстреляли Марьинку и Красногоровку: есть разрушения19:10
- В МАРИУПОЛЬ ПЫТАЛИСЬ НЕЗАКОННО ПРОВЕЗТИ ОБОРУДОВАНИЕ18:30
- Для школярів Покровська влаштували науковий пікнік від ДонНТУ14:34
- Трагедія на Донеччині: однорічна дівчинка загинула від удару струмом14:10
- В последний день июня в Покровской оперзоне раскрыли кражи13:51
- Террористы ЛДНР мрут из-за жары13:30
- За знесення наметів Євромайдану у Чернігові засудили екс-начальника міліції 10:30
- Британия судит своего гражданина за участие в боевых действиях в составе "ДНР"10:10
- Морская полиция готова патрулировать Азовское побережье на катерах09:50
- Обязан знать каждый украинец: Вакарчук назвал настоящее имя врага Украины09:30
- Луценко спрогнозував строки завершення слідства щодо розстрілів на Майдані09:10
- Украинцев начали лишать субсидий08:50
- Новый глава МИД Франции не увидел альтернативы «минскому процессу»08:30
- В Киеве из-за непогоды столкнулись кроссовер и грузовик08:10
- В Нацгвардии отреагировали на задержание украинского бойца в Италии07:50
- Мінприроди разом з ОБСЄ перевірить екологію Донбасу07:30
- Шесть выводов об украинцах, или Как пережить нападение и не сойти с ума11:30
- Эти летние продукты без жалости сжигают жир21:39
- Как переселенцу восстановить паспорт?09:41
- Регистрация места проживания в Украине: быть ли реформе?09:05
- «Люди тут, як і в Україні, є вразливими для популізму» – польський історик про роль конституції08:28
- Нова гібридна доктрина РФ. До чого нам готуватися08:11
- Невероятная история возвращения на Луганщину спустя 76 лет07:43
- Что говорит о вас привычка грызть ногти?22:43
- Как определить подлинность сливочного масла: практические советы18:25
- За постой в дубраве денег не берут 12:40
- Тука: 80% личного состава террористов "ЛДНР" готовы перейти на сторону Украины и добить оккупантов РФ лишь при одном условии
- Смертельная эпидемия в Украине: названо единственное спасение
- В РФ из-за попавшего в плен к ВСУ под Желобком российского наемника может возникнуть крупный скандал: мать Виктора Агеева сделала разоблачающее признание
- У Путина заявили о важной договоренности по Донбассу
- В Донецкой области задержана кровавая снайперша из "ДНР": террористка сдала Россию с потрохами и поделилась, где кураторы РФ готовят "пушечное мясо" для передовой. ВИДЕО
- Почему луганский "Беркут" предал Украину? Сенсационное признание высокопоставленного боевика "ЛНР"
- Да что там Интернет, для них наличие канализации - настоящая диковинка: блогер из Луганщины рассказала о жизни в "Л/ДНР" переселенцев из России
- Бойцы ВСУ устроили кровавую дуэль с боевиками
- Приехал пить водку в оккупированный Донбасс и убивать украинцев: под Желобком ликвидирован российский капитан Александр Щерба
- Украина будет вынуждена принять закон об амнистии для боевиков "ЛДНР" для достижения мира и освобождения Донбасса - Тука