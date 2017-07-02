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Задолженность украинцев за газ выросла почти вдвое
Задолженность населения за газоснабжение в мае 2017 года выросла почти вдове по сравнению с показателем на конец апреля и достигла 11,3 млрд гривен.
Об этом пишет УНИАН со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
Согласно сообщению, задолженность за содержание домов, сооружений и придомовых территорий за отчетный период выросла на 7,4% и составила 2,9 млрд гривен, задолженность за вывоз бытовых отходов по сравнению с предыдущим месяцем почти не изменилась и составила 400 млн гривен.
Задолженность за централизованное водоснабжение и водоотвод выросла на 28,6% и составила 1,8 млрд гривен.
По данным Госстата, в мае украинцы уплатили за электроэнергию 2,7 млрд гривен (98,6% от начисленных в этом периоде сумм). При этом задолженность за электроэнергию по состоянию на конец мая составила 3,9 млрд гривен.
Задолженность за отопление и горячую воду в мае выросла на 3,4% - до 8,9 млрд гривен. Всего в мае украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 5,2 млрд гривен, что составило 73,6% начисленных за этот период сумм.
Самый высокий уровень оплаты наблюдался в Одесской, Херсонской и Николаевской областях (154,1%, 142,7% и 134,8% соответственно), а самый низкий — в Черниговской, Черкасской и Винницкой (21,6%, 25,3% и 33,4% соответственно).
Также сообщается, что за январь-май 2017 года с населением было заключено 19,9 тысяч договоров о реструктуризации задолженности на общую сумму 107,5 млн гривен.
Теги: Донбасс, украинцы, задолженность, газ
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