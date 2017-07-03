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11 фур сценического оборудования и 100 кг льда: в Украину едет Depeche Mode
За три недели до концерта британской группы в Киеве стали известны подробности бытового райдера музыкантов
Сотни тонн оборудования и личный самолет для музыкантов. В Украину едет всемирно известные Depeche Mode.
Украинские организаторы концертов видели не один звездный райдер. Иногда, чтобы таки довезти артиста в Украине, им приходиться идти на невероятные ухищрения и изрядно поломать голову, как же воплотить в жизнь все требования звезд.
Но теперь спиртное, варенье и красная икра, которые пожелал Сергей Шнуров, кажутся организаторам детскими игрушками. Не говоря уже о скромной Собчак – новоиспеченная мама на гастролях соглашается есть только из белой посуды.
За три недели до концерта британской группы Depeche Mode в Киеве стали известны подробности бытового райдера музыкантов.
Организатором придется максимально бережно доставить на стадион 11 фур с сотнями тонн сценического оборудования. Поскольку шоу британцев обещает быть очень жарким, музыканты пожелали более 100 килограммов льда и 120 больших полотенец.
А вот до еды культовых музыкантов украинских шеф-поваров не допустили – готовить для коллектива будут их штатные кулинары.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, Великобритания, концерт
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