Дело против Порошенко спасло скандального нардепа от изгнания из Рады

03.07.2017 18:10

В Высшем административном суде Украины заявили почему приостановили производство по делу по иску Андрея Артеменко

В частности, Высший административный суд Украины (ВСАУ) заявил, что дело приостановлено из-за иска Артеменко к президенту Украины о лишении гражданства.

«По просьбе представителя истца остановлено производство по делу по иску Андрея Артеменко в Верховную Раду до разрешения спора по иску Андрея Артеменко к Президенту Украины.

Рассмотрение этого иска должно было состояться сегодня, но его перенесли из-за отсутствия одного из судей коллегии «, — сообщили в пресс-службе ВАСУ.

Адвокат Артеменка Леонид Сиваков подтвердил эту информацию, заявив, что считает указ президента незаконным.

«На основании статьи 60 Конституции Украины он не подлежит исполнению», — сказал адвокат.

Как писала Politeka, за решение лишить депутатского мандата Андрея Артеменко проголосовали 244 народных депутата.

Напомним, что еще до начала пленарного заседания представитель фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде Игорь Кононенко сказал что, что фракциябудет поддерживать решение о лишении мандата народного депутата Андрея Артеменко.

Как писала Politeka, в феврале члена «Радикальной партии» Андрея Артеменко исключили из рядов парламентской фракции за предложение о проведении всеукраинского референдума по вопросу о передаче Крыма в аренду России на 50-100 лет.

29 апреля, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении украинского гражданства Артеменко. Вместе с гражданством Артменко также лишат и мандата народного депутата.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на УНН