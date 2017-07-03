Депутаты считают, что у Луценко недостаточно доказательств для привлечения Дэйдея к уголовной ответственности

03.07.2017 20:40

Во время заседания регламентного комитета заслушивали представление Генпрокурора о снятии неприкосновенности с нардепа Евгения Дейдея. Как пишет политический эксперт Тарас Черновил у себя в Facebook, атмосфера сначала была несравненно спокойнее, чем была при рассмотрении дел «оппоблоковцев» или членов групп: Клюева, Онищенко, Новинского, но конструктива хватило не на долго, страсти же разгорелись и уровень хамства и правового нигилизма начал нарастать.



Тарас Черновил отмечает, что по существу дела – позиция прокуратуры сейчас выглядит довольно убедительно, хотя окончательные выводы может делать только суд, а опосредованные – следствие, если неприкосновенность будет снята и следственные действия против Дейдея будут проводиться в полном виде и непосредственно.



Эксперт отмечает, что касательно позиции нардепов, то председатель комитета Пинзенык фактически отработал ассистентом адвоката. Еще несколько нардепов явно выполняли роль круговой поруки. Напоследок председатель комитета фактически организовал представление, включает в себя отдельные признаки уголовных преступлений: разглашение материалов следствия, создание условий для согласования позиций подозреваемого со свидетелем. Сам же Дэйдей заявил, что его основные претензии не к Генпрокуратуре, а к НАБУ, которое устроило его политический шантаж и давление, инкриминируя ему незаконное обогащение. Результатом заседания Комитета стал вердикт, что представление Луценко на привлечение Дейдея к уголовной ответственности является «недостаточно мотивированным, не обоснованным и не содержит достаточного количества конкретных фактов».

Источник: http://replyua.net