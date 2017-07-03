До України не пустили ще одного російського співака

03.07.2017 09:05

Російського рок-музиканта Найка Борзова, який їхав до України виступати на київському фестивалі Atlas Weekend, не пустили на українську територію, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.



Причиною для цього стали виступи росіянина в анексованому Криму. Про це сам співак розповів на власній сторінці в соціальні мережі Вконтакте. Борзов відмітив, що «він шкодує, що політики забули про своїх громадян і втручаються в музичне життя громадян, але він сподівається, що згодом ситуація зміниться».



Слід відмітити, що останнім часом з’явилося більше повідомлень про заборону в’їзду для російських артистів, які, порушивши українські закони, відвідали територію анексованого Кримського півострова. Зокрема, за словами В’ячеслава Кириленка, лише за останні 2 дні до України не пустили 7 артистів з Росії. Серед них Андрій Лисіков – соліст групи Дельфін – який теж їхав на київський фестиваль. Іншим музикантам гурту вдалося потрапити до Києва, Лисікову ж в’їзд на українську територію заборонили. Також про відмову у перетині українського кордону повідомляла співачка Б’янка, яка їхала з концертом до Одеси 30 червня.