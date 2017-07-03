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До Верховної Ради почали стягувати бронетехніку
У двір Верховної Ради сьогодні вранці завезли бронетехніку. Як інформує replyua.net, про це повідомив директор Центру стратегічних розробок Андрій Ніцой на своїй сторінці в Facebook.
«У двір Верховної Ради України щойно заїхала бронетехніка. 07:10 ранку, 3 липня 2017 року. До чого готуємося? Можливо, похвалитися виставковими зразками досягнень оборонпрому? Чи проштовхнути русифікаторські закони про мову і про освіту? Або Банкова готує новий «сюрприз? », - підписав фотографії Ніцой. Як повідомили в парламенті, техніка з'явилася через святкування 20-ї річниці Хартії про особливе партнерство України і НАТО.
«Сьогодні в Раді проходять заходи, присвячені 20-й річниці підписання Хартії про особливе партнерство з Північноатлантичним альянсом. В їх рамках і готується презентація техніки, а урочисте засідання почнеться о 15:00», - розповіла заступник голови прес-служби Верховної Ради Тетяна Весна. Водночас джерело в «Укроборонпромі» зазначило, що приїхали бойові машини потрібні для проведення експозиції військової техніки. «Спочатку зі зразками новітнього українського озброєння познайомляться депутати, а після обіду прийти подивитися на досягнення вітчизняної військової промисловості зможуть всі бажаючі», - наголосили в «Укроборонпромі».
Источник: http://replyua.net
Теги: Донбасс, Киев, Верховная Рада, бронетехника
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