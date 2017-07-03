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Досрочные выборы: нардеп изобличил план коллег
Заместитель председателя фракции БПП Анатолий Матвиенко рассказал, чего добиваются политики, которые настаивают на проведении досрочных выборов в Раду
Свое видение ситуации он изложил в интервью Politeka.
«Выборы нужны тогда, когда они отвечают интересам нации. Выборы нужны тогда, когда это реальная перезагрузка, а не отступление назад. Я задаю себе вопрос: те, кто сегодня с надрывом кричат о досрочных выборах думают об Украине или только о своей политической силе? Если отвечать откровенно, то необходимо признать, что эти люди думают исключительно о своем месте в политике, а не о служении нации», — сказал нардеп.
При этом он также напомнил украинцам, что выборы – это еще и большая ответственность.
«У нас, знаете, как в том анекдоте: посадил картошку, а на следующий день выкапываешь. Людей надо приучать к тому, что выборы — это не только право, но и большая ответственность. Ты несешь ответственность за того, за кого голосовал на протяжении всей его каденции, и ты не критик, а помощник. А у нас? Избрали, забросали камнями и выбросили. С такими подходами мы ничего никогда не построим», — заявил Матвиенко.
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Теги: политика, Донбасс, выборы, Верховная Рада, нардеп
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