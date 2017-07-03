Дуже заразно: українців попередили про страшну інфекцію

03.07.2017 10:10

На вулицях столиці киян повеселила нова соціальна реклама.

На бордах з'явились плакати, що закликають відмовитися від "російського язика", якого порівняли з вірусною інфекцією, пише znaj.ua.

Незвичайний меседж побачив журналіст Володимир Хенгістов та поділився знімками на сторінці в Facebook. На плакатах зобразили людський язику кольорах російського стягу.

Кожна із секцій говорить про наслідки користування ним (агресія, війна, смерть, сепаратизм, імперіалізм і т д.) Язик агресора порівняли з інфекцією, яка дуже заразна, вона поширюється через ЗМІ та особливо небезпечна для молоді, - йдеться на сітілайті.

"Поширений серед північних і азіатських народів. Серед диких північних народів існує прислів'я "Путін тобі на язик!" Спочатку хвороба поширюється на язик і швидко потрапляє в мозок. Потім з'являється "Путін головного мозку", - пояснили нижче.

Втім, як зазначили автори, існує профілактика та лікування від цієї недуги – це поширення та пропаганда національної ідеї.

Источник: http://from-ua.com