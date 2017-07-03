КАКОЕ НОВШЕСТВО ЖДЕТ ТЕХ, КТО СОБИРАЕТСЯ РАБОТАТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ

03.07.2017 09:20

О том, что украинцев, которые ездят на заработки, ждут нововведения, заявил министр соцполитики А.Рева в ходе встречи с послом Словакии в Украине Ю.Сивачеком и руководителем представительства Международной миграционной организации М.Профази.



Министерство социальной политики планирует сотрудничать со странами ЕС в вопросах легализации граждан Украины, которые работают за границей. Это поможет урегулировать выплаты страховых взносов на территории Украины.



Ю.Савичек заявил, что Министерство социальной политики Словакии готово к сотрудничеству для того, чтобы решить проблему в этой сфере. А.Рева заявил, что необходимо соглашение между странами относительно граждан Украины, которые работают за границей. Это нужно не только для их легализации, но и для того, чтобы в будущем они могли получать пенсию с учетом их стажа. Для этого необходимо, чтобы работодатели платили страховой взнос на территории Украины.



Недавно был уже подписан договор с Израилем относительно официального трудоустройства и предоставления социального пакета для украинских работодателей.

Источник: http://zi.dn.ua