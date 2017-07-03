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Китайцы построят в Украине стратегический объект
В Львовской области появится теплоэлектростанция
Китайская компания Shandong Qingneng Power Co., Ltd планирует построить теплоэлектростанцию вблизи города Добромиль Старосамборского района Львовской области . Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.
Вопрос обсудили во время встречи председателя Львовской ОГА Олега Синютки и китайских инвесторов в сфере энергетики. Также на заседании присутствовали представители компании «Совместное украинско-китайское предприятие» Укрлесхолдинг» и «Добромыльского деревообрабатывающего комбината».
По словам Синюти, Львовская область является комфортным регионом для реализации подобных проектов. «Мы заинтересованы в том, чтобы развивать тепловую энергетику», — сказал глава местной ОГА. Китайские инвесторы планируют использовать ресурсы «Укрлесхолдинга» для строительства тепловой электростанции.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на znaj.ua
Теги: Донбасс, Китай, Львовская область, теплоэлектростанция
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