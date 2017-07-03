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КЛИЕНТЫ ПРИВАТБАНКА СНОВА СТАЛИ ЖЕРТВАМИ МОШЕННИКОВ

03.07.2017 08:50
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КЛИЕНТЫ ПРИВАТБАНКА СНОВА СТАЛИ ЖЕРТВАМИ МОШЕННИКОВ

Преступники придумали новый способ, как выманивать деньги у клиентов Приватбанка. 

 

Об этом рассказала в социальной сети львовянка Марьяна Чапляк, которая сама недавно стала жертвой преступной схемы. 

По ее словам, мошенники звонят и представляются сотрудниками банка. Они сообщают клиенту, что ему пришел бонус и спрашивают, на какую карту его лучше перевести. 

Девушка рассказала, что, когда ей позвонили, она даже сначала поверила. Но потом попросила перезвонить через три минуты, позвонила оператору в банк и рассказала ситуацию. Девушке сразу  заблокировали карту, так как это оказались мошенники. 

По словам потерпевшей, у преступников были данные о номере карты клиента и лимите на ней.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, ПриватБанк, клиент, мошенники
 
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