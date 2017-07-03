КЛИЕНТЫ ПРИВАТБАНКА СНОВА СТАЛИ ЖЕРТВАМИ МОШЕННИКОВ

03.07.2017 08:50

Преступники придумали новый способ, как выманивать деньги у клиентов Приватбанка.

Об этом рассказала в социальной сети львовянка Марьяна Чапляк, которая сама недавно стала жертвой преступной схемы.



По ее словам, мошенники звонят и представляются сотрудниками банка. Они сообщают клиенту, что ему пришел бонус и спрашивают, на какую карту его лучше перевести.



Девушка рассказала, что, когда ей позвонили, она даже сначала поверила. Но потом попросила перезвонить через три минуты, позвонила оператору в банк и рассказала ситуацию. Девушке сразу заблокировали карту, так как это оказались мошенники.



По словам потерпевшей, у преступников были данные о номере карты клиента и лимите на ней.

Источник: http://zi.dn.ua