- Біля Авдіївки ЗСУ знищили російський танк13:15
- Экологическая катастрофа на Донбассе: Жебривский резко прокомментировал заявление Туки13:00
- Синоптики: 3 июля в большинстве регионов Украины похолодает12:45
- Как возобновить работу ПК после «петиной» атаки: рекомендации от киберполиции12:30
- ЖИТЕЛИ ДОНБАССА МОГУТ НЕ ДОЗВОНИТЬСЯ НА 102, ЧТО ДЕЛАТЬ12:11
- Российские военные нашли новый способ обогащения на Донбассе12:00
- ДОНЕЦКУЮ ФИЛЬТРОВАЛЬНУЮ СТАНЦИЮ ЗАПУСТЯТ СЕГОДНЯ, - ГСЧС11:20
- Плохая новость для тех, кто налегает на творог11:10
- Жесткая драка в Киеве: экс-беркутовцы избили участников АТО10:52
- В США раскрыли, зачем Трампу усиление Украины10:28
Луценко начинает чистку в Раде: кто попадет под удар
Генпрокурор Юрий Луценко всю неделю будет ходить в Верховную Раду, чтобы добиться ареста народных депутатов
Об этом в Facebook заявила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.
«Генеральный прокурор Юрий Луценко всю текущую неделю, с 3 по 7 июля, будет каждый день ходить на заседания комитета Верховной Рады по вопросам регламента представления, чтобы отстаивать позицию ГПУ по привлечению к уголовной ответственности пятерых народных депутатов», — сообщила Сарган.
Также с Луценко будет навещать парламент вместе со своим замом, главой САП Назаром Холодницким.
Так, сегодня рассмотрено представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Евгения Дейдея (фракция «Народный фронт»).
Во вторник, 4 июля, в 10:00 комитет рассмотрит представление на Олеся Довгого (группа «Воля народа»).
В среду, 5 июля, 10:00 — Андрея Лозового (фракция «Радикальной партии»).
В четверг, 6 июля, в 10:00 — Максима Полякова (фракция «Народный фронт»).
В пятницу, 7 июля, в 10:00 — Борислава Розенблата (фракция «Блок Петра Порошенко»).
Отметим, что комитет еще не определил дату заседания по Михаилу Добкину.
Напомним, что у Луценко достаточно доказательств для снятия депутатской неприкосновенности с шести народных избранников. По его словам, все представления, которые в настоящее время уже находятся в парламенте, подкрепленные законно собранными доказательствами: аудиозаписями, видео и свидетельствами очевидцев.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, Луценко, депутатская неприкосновенность, Верховная Рада
- Как в России свинка Пеппа агитирует детей за партию Путина (ВИДЕО)
- Скандал: двух известных регионалов исключили из партии
- Свадьба Януковича: БЮТ потерял отца невесты, но зовет к себе папу жениха
- Избирательная кампания. Кризис партийного жанра
- Международный уголовный суд в Гааге признал серьезными доказательства Украины по делу об агрессии РФ - Луценко
- Организаторов протеста против добычи сланцевого газа объявили террористами
- Біля Авдіївки ЗСУ знищили російський танк13:15
- Экологическая катастрофа на Донбассе: Жебривский резко прокомментировал заявление Туки13:00
- ЖИТЕЛИ ДОНБАССА МОГУТ НЕ ДОЗВОНИТЬСЯ НА 102, ЧТО ДЕЛАТЬ12:11
- ДОНЕЦКУЮ ФИЛЬТРОВАЛЬНУЮ СТАНЦИЮ ЗАПУСТЯТ СЕГОДНЯ, - ГСЧС11:20
- На Донетчине парень с девушкой пытались разобрать боеприпас, произошел взрыв20:37
- В Авдеевке киевские волонтеры проведут дневной лагерь для детей20:14
- В Украине заключенные регулярно подвергаются пыткам со стороны правоохранительных органов - ООН 15:35
- Жебривский ответил Туке об отселении людей: Иногда лучше молчать14:57
- В оккупированном Донецке на "отжатом" ДМЗ произошла авария: разлив чугуна из домны14:12
- Донецкая область отмечает 85-летие: Павел Жебривский вспомнил историю края 13:30
- Біля Авдіївки ЗСУ знищили російський танк13:15
- Экологическая катастрофа на Донбассе: Жебривский резко прокомментировал заявление Туки13:00
- Синоптики: 3 июля в большинстве регионов Украины похолодает12:45
- Как возобновить работу ПК после «петиной» атаки: рекомендации от киберполиции12:30
- Аномальной жара в Болгарии убила пять человек12:20
- ЖИТЕЛИ ДОНБАССА МОГУТ НЕ ДОЗВОНИТЬСЯ НА 102, ЧТО ДЕЛАТЬ12:11
- Российские военные нашли новый способ обогащения на Донбассе12:00
- В Литве хотят поставить крест России11:47
- Трое смертников устроили кровавый теракт в Дамаске: десятки погибших11:35
- ДОНЕЦКУЮ ФИЛЬТРОВАЛЬНУЮ СТАНЦИЮ ЗАПУСТЯТ СЕГОДНЯ, - ГСЧС11:20
- 10 вещей, которые нужно успеть сделать летом09:35
- Почему седина является признаком крепкого здоровья?08:40
- Сколько есть фруктов, чтобы не навредить себе08:19
- На какой палец надевается кольцо? Корректируем женскую судьбу07:55
- Жирна риба врятує від небезпечної хвороби07:23
- Шесть выводов об украинцах, или Как пережить нападение и не сойти с ума11:30
- Эти летние продукты без жалости сжигают жир21:39
- Как переселенцу восстановить паспорт?09:41
- Регистрация места проживания в Украине: быть ли реформе?09:05
- «Люди тут, як і в Україні, є вразливими для популізму» – польський історик про роль конституції08:28
- Тука: 80% личного состава террористов "ЛДНР" готовы перейти на сторону Украины и добить оккупантов РФ лишь при одном условии
- В РФ из-за попавшего в плен к ВСУ под Желобком российского наемника может возникнуть крупный скандал: мать Виктора Агеева сделала разоблачающее признание
- В Донецкой области задержана кровавая снайперша из "ДНР": террористка сдала Россию с потрохами и поделилась, где кураторы РФ готовят "пушечное мясо" для передовой. ВИДЕО
- Почему луганский "Беркут" предал Украину? Сенсационное признание высокопоставленного боевика "ЛНР"
- Да что там Интернет, для них наличие канализации - настоящая диковинка: блогер из Луганщины рассказала о жизни в "Л/ДНР" переселенцев из России
- Приехал пить водку в оккупированный Донбасс и убивать украинцев: под Желобком ликвидирован российский капитан Александр Щерба
- Официально! США наносят фантастический удар по России и отправляют Москву в нокаут: Украина получит летальное оружие и 500 млн долларов помощи
- Украина будет вынуждена принять закон об амнистии для боевиков "ЛДНР" для достижения мира и освобождения Донбасса - Тука
- Загнанная в угол кремлёвская крыса пошла ва-банк
- Сильный взрыв в оккупированном Донецке в здании университета торговли: Басурин истерично вопит о диверсии, главарь "ДНР" Захарченко пока молчит. Видео