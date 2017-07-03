Найем заявил о создании широкой коалиции в Раде

03.07.2017 20:19

Украинский парламентарий заявил о создании в Верховной Раде новой коалиции, призванной отменить депутатскую неприкосновенность

Об этом политик сообщил у себя на странице в Facebook.

«Давайте строить широкую коалицию против депутатской неприкосновенности в существующем виде. Если им нужно помочь, мы готовы. В парламенте есть все нужные законы, в обществе — необходимая поддержка», — отметил он.

Также Найем рассказал, кто выступает против такого шага.

«Буксует только небольшая прослойка — те, у кого эта неприкосновенность есть и их партийные лидеры. Вы просили объединения страны — вы ее получите», — подчеркнул политик.

Напомним, народный депутат от фракции «БПП» Мустафа Найем гневно прокомментировал произошедшее на регламентном комитете Верховной Рады.

«Простите за мой французский, но это е…й стыд — двадцать лет громко и до хрипа требовать отмену депутатской неприкосновенности вообще, как институт, а потом так мелко и малодушно этому сопротивляться, когда дело доходит до конкретного депутата или однопартийца», — не сдержался он

Источник: Politeka