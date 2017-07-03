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Назарбаев собрался помирить Россию и Украину

03.07.2017 16:40
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Назарбаев собрался помирить Россию и Украину

Обе стороны конфликта  должны сесть за стол переговоров и начать диалог, призвал лидер Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что готов помочь в урегулировании конфликта между Украиной и Россией, сообщает Интерфакс-Украина.

Он призвал обе стороны конфликта сесть за стол переговоров и начать диалог.

"События на юго-востоке Украины привели к резкой конфронтации и неконструктивной публичной полемике между всегда близкими братскими странами, какими являются российские и украинские народы. Все это вызывает сожаление у всех друзей этих народов и, честно говоря, у меня особенно. Мы призываем обе стороны начать серьезный диалог для снятия возникших вопросов. Альтернативы этому нет", – заявил Назарбаев.

В то же время н выразил готовность помочь всеми силами в переговорном процессе между Украиной и Россией.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко говорил, что готов организовать выборы на Донбассе, а также перекрыть неконтролируемую Киевом часть украинско-российской границы.

Как вчера заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст, США могут предложить создание нового формата вместо "минского процесса" по урегулированию ситуации на Донбассе.

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, мир, Казахстан, Нурсултан Назарбаев
 
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