Новые платежки: киевлянам придется платить за новую услугу

03.07.2017 13:45

Стало известно, почему некоторые жители Киева получили «увеличенные» платежки за коммуналку

Выяснилось, что «Киевводоканал» начислил жителям частных домов плату за воду с поливом территории в платежках за июль.

«В этом месяце владельцы частных домов получили квитанции, где отдельной графой отражена плату за воду для полива зеленых насаждений, в частности указана сумма за сто квадратных метров территории», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в «Киевводоканале» отметили, что жильцам домов, в которых нет счетчиков сумма насчитывалась исходя из Правил пользования, согласно площади дворов, зеленых насаждений и газонов.

«В обязательном порядке начисления за полив осуществляются и тем абонентам, которые не установили счетчики, не оформили договоры на получение услуг или не предоставили водопоставляющему предприятию документов о площади полива и информации относительно объемов используемой воды для указанных целей», — пояснили чиновники.

В то же время, таким жильцам порекомендуют установить счетчики по учету расхода воды на полив.

Как уже сообщала Politeka, стало известно, как изменились цены на электроэнергиюдля украинцев и почему это не отразится на платежках.

Источник: Politeka