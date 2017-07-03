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Новые платежки: киевлянам придется платить за новую услугу
Стало известно, почему некоторые жители Киева получили «увеличенные» платежки за коммуналку
Выяснилось, что «Киевводоканал» начислил жителям частных домов плату за воду с поливом территории в платежках за июль.
«В этом месяце владельцы частных домов получили квитанции, где отдельной графой отражена плату за воду для полива зеленых насаждений, в частности указана сумма за сто квадратных метров территории», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Также в «Киевводоканале» отметили, что жильцам домов, в которых нет счетчиков сумма насчитывалась исходя из Правил пользования, согласно площади дворов, зеленых насаждений и газонов.
«В обязательном порядке начисления за полив осуществляются и тем абонентам, которые не установили счетчики, не оформили договоры на получение услуг или не предоставили водопоставляющему предприятию документов о площади полива и информации относительно объемов используемой воды для указанных целей», — пояснили чиновники.
В то же время, таким жильцам порекомендуют установить счетчики по учету расхода воды на полив.
Как уже сообщала Politeka, стало известно, как изменились цены на электроэнергиюдля украинцев и почему это не отразится на платежках.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, Киев, коммунальные услуги, повышение
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