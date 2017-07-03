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Парубий вызвал ажиотаж в рунете
03.07.2017 07:35
Председатель Верховной рады Андрей Парубий выразил уверенность в том, что украинские моряки смогут вернуть Крым.
Об этом политик написал в поздравлении со днем ВМС Украины, размещенном на официальном сайте парламента.
"Убежден, что украинские военные моряки придут в Крым, вернут его Украине и восстановят наши военно-морские базы на полуострове. Будьте всегда верны сине-желтому флагу, который подняли ваши героические предшественники на кораблях украинская военно-морского флота в Крыму в 1918 году", — заявил Парубий.
Заявление политика стало первым в топе по популярности российского агрегатора новостей Рамблер. Кроме того, в комментариях к новости россияне оставили более 500 комментариев.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Крым, Парубий
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