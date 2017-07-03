Перевод денег за границу: что изменилось с 3 июля

03.07.2017 15:25

Национальный банк Украины вводит новую форму выдачу валютных лицензий

Как сообщают в НБУ, отныне граждане Украины смогут получить валютную лицензию в электронной форме.

Правда данное новшество относится не ко всем физическим лицам, исключение составляют предприниматели.

Отмечается, что на основании электронной лицензий физическое лицо сможет в течение одного календарного года перечислить иностранную валюту за границу на общую сумму до 50 000 долларов США (в эквиваленте).

Воспользоваться электронной лицензиями в пределах установленного лимита физические лица смогут для осуществления трех видов валютных операций: для инвестиций за рубеж, по размещению средств на собственных счетах за пределами Украины, с целью выполнения обязательств перед нерезидентами по договорам страхования жизни.

Для предоставления электронной лицензий и сбора информации об использовании установленного лимита Национальный банк вводит автоматизированную информационную системы «Реестр индивидуальных лицензий на осуществление физическими лицами валютных операций».

Как писала Politeka, директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук сообщил, сколько каждому украинском придется заплатить из своих налогов за национализацию Приватбанка

По его данным, каждый гражданин Украины отдал на это 3,5 тысячи гривен.

Источник: Politeka