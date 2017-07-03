Плохая новость для тех, кто налегает на творог

03.07.2017 11:10

Специалисты заявили о том, что творог является одним из самых полезных продуктов, однако его нужно выбирать очень тщательно. Как информирует replyua.net, ученые подчеркнули, что натуральный творог имеет очень короткий срок годности, и даже просрочка продукта в несколько часов делает его очень опасным для здоровья.

В частности, эксперты отметили, что регулярное употребление не очень свежего творога может вызвать не только кишечные заболевания, но и серьезные проблемы с почками. Кроме того, творог содержит лактозу и консерванты, если речь идет о продукте, который выпускают на крупном производстве.

В этом случае может возникнуть аллергическая реакция. Однако и домашний творог также опасен – в нем могут содержаться вредные бактерии. При выборе продукта эксперты советуют отказаться от обезжиренного творога, поскольку он не приносит никакой пользы.

Из положительных свойств продукта специалисты назвали его способность бороться с лишним весом. Кроме того, регулярного употребление свежего творога способствует снижению уровня холестерина, нормализации работы желудка и кишечника, укреплению костей, ногтей и волос.