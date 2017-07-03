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С БЫВШИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИВАТБАНКА ДОЛГИ ВЗЫЩУТ ПРИНУДИТЕЛЬНО
03.07.2017 18:35
Еще в декабре года прошлого владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов направили премьеру Владимиру Гройсману письмо. В нем было предложение купить акции финансового учреждения и принять решение по капитализации банка.
Правительство пошло им навстречу, и банк был национализирован в короткие сроки – за 72 часа. Так как не смог «Приват» выполнить программу докапитализации, то спасти его могла только национализация.
Теперь же, 1 июля, срок внесения залога по связанным кредитам в «Привате» наступил. А так как Коломойский и Боголюбов своих обязательств не выполнили, то долги с них взыщут принудительно. Об этом сообщает газета «Сегодня» со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, ПриватБанк, Коломойский, долги
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