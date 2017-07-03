Синоптики: 3 июля в большинстве регионов Украины похолодает

03.07.2017 12:45

В понедельник, 3 июля, во многие районы Украины зайдет холодный циклон, и завтра, во вторник, похолодание продолжится. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, также синоптики прогнозируют сегодня грозовые дожди в западных областях, на остальной территории будет сухая и малооблачная погода.



В северных областях, несмотря на отсутствие осадков, сегодня начнет снижаться температура, и в дневные часы воздух прогреется всего до 22-25 градусов. В западных регионах будут лить дожди, местами ожидаются сильные грозы. Жителям западных регионов повезло меньше всего – помимо сильных дождей, ожидается сильное похолодание, и местами столбик термометра не поднимется выше отметки в 20 градусов. Самая прохладная погода сегодня прогнозируется в Луцке, Львове и Тернополе.



В центральных областях сегодня переменная облачность, без осадков, днем от 24 до 26 градусов. Жаркая погода пока сохранится на востоке – в понедельник в этом регионе воздух прогреется до 27-31 градуса. Также тепло будет и в южных областях. В Николаеве, Херсоне и Одессе сегодня до 30 градусов, синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков.