Скандал в Раде попал на камеру (видео)

03.07.2017 17:30

Перепалка на регламентном комитете между генпрокурором Юрием Луценко и нардепом от «Народного фронта» Павлом Пинзеником попала на видео

Пинзеник осудил слова Луценко о «депутатах-цветах». «Превратите депутатов в растения, пусть они выполняют вашу волю и не выпендриваются», — сказал Пинзеник.

«Вы превратили их в кактусов, которых нельзя трогать, потому что вы на комитете, не выходя в Верховную Раду, решили, что вы знаете лучше закон, чем все остальные. Вы не суд, вы здесь должны делать технические вещи — передавать эти документы на рассмотрение в зал Верховной Рады», — сказал ему Луценко и добавил: «Идите уже к спонсору».

Напомним, Генеральная прокуратура просила Верховную Раду дать согласие на привлечение к уголовной ответственности нардепа от «Народного фронта» Евгения Дейдея по подозрению в правонарушении по ч. 3 ст. 368-2 УК Украины — «незаконное обогащение».

В итоге регламентный комитет Верховной Рады отказался согласовывать представление прокуратуры на привлечение к ответственности нардепа Дейдея.

Источник: УП