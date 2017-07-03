Україна буде просити летальне озброєння у НАТО

03.07.2017 14:30

Україна звернулася до Північноатлантичного альянсу з проханням надати летальну зброю для оборони.

Як інформує replyua.net, про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. «Ми просимо оборонну летальну зброю, щоб охороняти себе, свою землю, щоб робити це ефективніше, щоб було менше військових втрат, щоб було менше цивільних втрат», - сказала високопосадовець.



Вона наголосила на необхідності такої зброї для протидії російській агресії. Віце-прем'єр додала, що тільки системне і солідарне тиск зможе звернути увагу Росії на міжнародне право.



Нагадаємо, що комітет американського сенату у справах збройних сил підтримав проект військового бюджету, яким передбачається виділення 700 мільярдів доларів на військові потреби. Крім того, документом передбачена військова допомога Україні, зокрема надання летального зброї. Зокрема, проект передбачає виділення 621,5 мільярди американських доларів на оборонні витрати плюс ще75 мільярдів доларів на військові операції за кордоном. Однак, за даними ЗМІ, 10 мільярдів доларів з цих 75 мільярдів доларів може бути виділено на фінансування оборонних проектів всередині США.