Ужас для России: в Украину едут воевать американцы

03.07.2017 17:40

В беседе с журналистами «Обозревателя» Мамука Мамулашвили, возглавляющий «Грузинский национальный легион», анонсировал начало работы на базе его организации подразделения из военных разных стран, которые будут принимать участие в войне на стороне ВСУ, передает replyua.net.

«Не так давно нами был объявлен набор военных на добровольной основе в «Грузинский легион», хотя на самом деле его смело уже можно называть интернациональным легионом. Военные эксперты и специалисты из Соединенных Штатов Америки дали согласие на распространение информации среди добровольцев из США, Канады и Австралии, у которых есть желание присоединиться к нам», - подчеркнул Мамулашвили. Также грузинский военный добавил, что в его подразделении ожидается серьезное пополнение бойцами, имеющими огромный опыт на войне.

«Они получили составленную нами программу, по которой и будет проводиться обучение. Я уверен, что к нашему легиону будут присоединяться многие иностранные граждане, и это очень хорошо скажется на нашем легионе, так как его членами будут уже не дилетанты, а прошедшие обучение люди», - заявил лидер легиона. Мамука Мамулашвили не сомневается, что кремлевские пропагандисты серьезно обеспокоятся этой новостью.