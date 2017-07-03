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В США раскрыли, зачем Трампу усиление Украины
Бывший посол США в Украине Джон Хербст рассказал, как президент Дональд Трамп может использовать усиление Украины
По его словам, это нужно Трампу, чтобы улучшить отношения с Кремлем.
«Трамп хочет улучшить отношения с Москвой. Он понимает, что проблема Украины – это большое препятствие для улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном. И чтобы убедить Кремль пойти на настоящий компромисс, может быть, нужно усилить Украину», — сказал дипломат.
По мнению Хербста, и вице-президент, и министр обороны, и госсекретарь США имеют исключительно трезвый подход, трезвое понимание кремлевской политики.
«Я не уверен, что Трамп разделяет их взгляды. Но, конечно, они могут влиять на него. И он сам понимает, что политика Кремля, война, которую Россия, Кремль ведет против Украины – это громадное препятствие для улучшения отношений между Россией и Америкой. Поэтому Трамп сам понимает, что Россия должна прекратить свою агрессию в Украине», — сказал дипломат.
Напомним, ранее бывший посол США в Украине Джон Хербст рассказал, как в администрации Трампа хотят решить проблему востока Украины.
Источник: https://politeka.net по материалам «Апострофа».
Теги: политика, Украина, США, Донбасс, Дональд Трамп
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