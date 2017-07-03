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Жесткая драка в Киеве: экс-беркутовцы избили участников АТО

03.07.2017 10:52
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Жесткая драка в Киеве: экс-беркутовцы избили участников АТО

Накануне поздним вечером в украинской столице бывших участников антитеррористической операции жестко избили сотрудники полиции после того, как в кафе произошел инцидент с участием провокаторов.

Как сообщает replyua.net, соответствующая информация размещена на Facebook-странице волонтера Назара Приходько. С его слов, представители добровольческих движений стали участниками конфликта в кафе и вызвали полицейских. Однако прибывшие силовики, сообщил Приходько, сильно избили экс-бойцов АТО

В ночь на сегодня, 3 июля, волонтер написал, что одного пострадавшего из Днепровского РОВД забрали медики скорой помощи, еще одного продолжают допрашивать полицейские. «Руслана, скорее всего, будут госпитализировать, он в очень тяжелом состоянии. Мы ожидаем адвокатов, планируем требовать предъявления протоколов и рассматривать иные варианты решения вопроса», - отметил Назар Приходько.

При этом активист Илья Олейников, являющийся участником движения «Дорожный контроль», в избиении воина антитеррористической операции Руслана непосредственное участие принимали бывшие сотрудники «Беркута». 



Теги: Донбасс, Киев, драка, беркут, АТО
 
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