Более 2,5 тыс. жителей оккупированных Крыма и Донбасса попросили политического убежища в Испании

04.07.2017 11:52

В прошлом году прошения о предоставлении политического убежища в Испании подали 15,7 тыс. человек, из которых 2570 — граждане Украины.

Как отметили в Министерстве внутренних дел Испании, относительно украинцев речь идет о беженцах из оккупированного Крыма и из зоны боевых действий на Донбассе.

При этом отмечается, что некоторым просителям убежища было отказано, поскольку выяснилось, что они лишь выдавали себя за беженцев — они жили в регионах Украины, где их жизнь не была под угрозой.

Напомним, по данным ООН на конец 2016 года в мире насчитывалось 65,6 млн беженцев, 2,1 млн из которых — граждане Украины.

Источник fakty.ua