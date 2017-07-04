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Более 2,5 тыс. жителей оккупированных Крыма и Донбасса попросили политического убежища в Испании
04.07.2017 11:52
В прошлом году прошения о предоставлении политического убежища в Испании подали 15,7 тыс. человек, из которых 2570 — граждане Украины.
Как отметили в Министерстве внутренних дел Испании, относительно украинцев речь идет о беженцах из оккупированного Крыма и из зоны боевых действий на Донбассе.
При этом отмечается, что некоторым просителям убежища было отказано, поскольку выяснилось, что они лишь выдавали себя за беженцев — они жили в регионах Украины, где их жизнь не была под угрозой.
Напомним, по данным ООН на конец 2016 года в мире насчитывалось 65,6 млн беженцев, 2,1 млн из которых — граждане Украины.
Источник fakty.ua
Теги: Украина, Донбасс, Испания, Крым, ООН, беженцы
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