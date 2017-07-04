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Госпогранслужба Украины усилила резервами участок госграницы с Румынией
В рамках нового этапа совместной специальной операции "Граница-2017", направленной на противодействие преступным действиям и контрабанде табачных изделий и прочих товаров, на Буковину для усиления участка украинско-румынской границы в Черновицкой области прибыли резервы Госпогранслужбы Украины.
"Основной целью усиления данного направления границы является противодействие организованной преступности на участке в пределах Черновицкой области и ликвидация остатков организованных контрабандных каналов сигарет", - сообщает во вторник пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
В информации отмечается, что кроме военнослужащих, этот участок границы будет усилен и техническими средствами. Для помощи в патрулировании будут применяться беспилотные летательные аппараты, оборудованные современными камерами наблюдения. Также пограничные самолеты "Даймонд" уже осуществляют полеты вдоль линии украинско-румынской и украинско-молдавской границы.
"В связи с последними событиями, которые имели место в том числе и на участке Черновицкого отряда, когда организаторы каналов контрабанды сигарет для достижения своих незаконных целей подстрекали местное население, в том числе привлекали женщин и детей, и пытались блокировать вблизи населенного пункта Селятино работу пограничников, мы решили существенно усилить данный участок, - пояснил начальник Западного регионального управления Госпогранслужбы генерал-майор Владимир Егоров.
В пограничном ведомстве отметили, что уже в понедельник вечером в результате усиления резервами этого участка границы были первые положительные результаты. Во время реализации оперативной информации пограничники отдела "Селятино" Черновицкого отряда и военнослужащие, прибывшие на усиление, в 100 метрах от линии границы обнаружили скрытые 30 ящиков сигарет. Сейчас почти 15 тыс. пачек сигарет доставлены в отдел, планируется их передача Государственной фискальной службе.
Теги: Украина, Донбасс, Румыния, граница, контрабанда, пограничники, табак, Госпогранслужба
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