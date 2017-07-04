- Более 2,5 тыс. жителей оккупированных Крыма и Донбасса попросили политического убежища в Испании11:52
- "Конфликт быстро будет исчерпан - Россия сдастся", - легендарный командир "Грузинского легиона" Мамулашвили ответил, почему Путин не сможет удержать Донбасс даже до конца 2017 года11:31
- Трудоустройство после 45-и: Минсоцполитики надавит на работодателей11:10
- В Украине отменяется пошлина на подержанные автомобили "родом" из Канады09:40
- В ноутбуке очередного задержанного пограничниками россиянина найдено видео расстрела украинских солдат кремлевскими террористами - опубликованы кадры09:18
- Россияне встали, услышав гимн Украины. ВИДЕО08:57
- Скоро в зоне АТО бойцы ВСУ будут применять против террористов уникальное оружие американского производства: боец АТО назвал это оружие и все его плюсы08:39
- Хлебное перемирие: боевики расстреливают мирных (видео)21:38
- У САП анонсували підготовку нового подання на Дейдея21:25
- Боевики устраивают жесткие «собеседования» гражданам, не имеющими «регистрации» «днр», - ИС21:15
"Конфликт быстро будет исчерпан - Россия сдастся", - легендарный командир "Грузинского легиона" Мамулашвили ответил, почему Путин не сможет удержать Донбасс даже до конца 2017 года
Усиление санкций против России приведет к тому, что Кремль не сможет долго вести войну в Украине и продолжать агрессию против украинского народа. Такую точку зрения высказал боец АТО и комбат "Грузинского национального легиона", комментируя возможное вступление Украины в НАТО, сообщает "Диалог.UA".
В то же время Мамулашвили говорит, что процесс вступления нашей страны в Альянс не будет быстрым. Боец АТО подчеркивает, что на фоне усиления санкционных мер против России армия агрессора быстро сдастся и уйдет с оккупированных территорий. Мамулашвили считает, что ВСУ под силу вернуть под контроль Украины захваченные земли на востоке страны уже до конца 2017 года. "На мой взгляд, вполне возможно вернуть Луганскую и Донецкую область в 2017 году", - подчеркнул командир "Грузинского национального легиона".
Что касается вопроса членства Украины в НАТО, то, по его словам, наше государство к этому полностью готово. По мнению легендарного комбата, эта перспектива реальна. "Просто Украина сегодня в режиме войны, и это надо назвать войной. Я думаю, Украина очень близка к вступлению в НАТО. Единственный приостанавливающий фактор – это коррупция. Я повторю это, потому что это реально фактор, который приостанавливает очень много для Украины", - подытожил Мамулашвили.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, Грузия, НАТО, санкции, АТО, агрессор, ВСУ
- Мнение эксперта: Кремль стер«красную черту» в международных отношениях, а это ведет к краху
- Мнение: "Усиление военной агрессии на Востоке - единственный рычаг, за который может дергать сегодня Путин"
- Мнение эксперта: "страшный сон" Путина начал сбываться, ему нужно думать, как отползать из Донбасса и улизнуть из Крыма
- НАТО нанесло удар по сепратистам Донбасса и их хозяевам
- Соратники Путина могут поставить "на твиттерную дипломатию" - российский политик
- Пономарь: вскоре для России продолжать агрессию против Украины будет равнозначно тому, что воевать со страной НАТО
- "Это все Плотницкий виноват", - у Захарченко в панике придумали невероятную версию о задержанном в Волновахе "атамане" казаков "ДНР"10:51
- Российские наемники и боевики "ДНР" выжигают Гнутово зверскими атаками из артиллерии и реактивных пусковых установок "Град - П", ВИДЕО10:29
- За сутки в АТО 22 обстрела: двое украинских военных погибли, трое ранены10:12
- Американцы, канадцы и австралийцы едут воевать в Украину против террористов: боец АТО сделал сенсационное заявление09:51
- Скоро в зоне АТО бойцы ВСУ будут применять против террористов уникальное оружие американского производства: боец АТО назвал это оружие и все его плюсы08:39
- На Луганщине запускают производство аммиачной селитры08:19
- В Славянске найден жестоко избитый 5-летний мальчик08:01
- Автобусы в курортные поселки под Мариуполем: дорогая цена и минимум комфорта 07:46
- Два "Урала" и какая-то броня. Положили человек двенадцать, со второго раза накрыли", - украинский волонтер поделился подробностями победной спецоперации ВСУ07:29
- Хлебное перемирие: боевики расстреливают мирных (видео)21:38
- Сербия "изменила" России12:00
- Более 2,5 тыс. жителей оккупированных Крыма и Донбасса попросили политического убежища в Испании11:52
- "Конфликт быстро будет исчерпан - Россия сдастся", - легендарный командир "Грузинского легиона" Мамулашвили ответил, почему Путин не сможет удержать Донбасс даже до конца 2017 года11:31
- Трудоустройство после 45-и: Минсоцполитики надавит на работодателей11:10
- "Это все Плотницкий виноват", - у Захарченко в панике придумали невероятную версию о задержанном в Волновахе "атамане" казаков "ДНР"10:51
- Российские наемники и боевики "ДНР" выжигают Гнутово зверскими атаками из артиллерии и реактивных пусковых установок "Град - П", ВИДЕО10:29
- За сутки в АТО 22 обстрела: двое украинских военных погибли, трое ранены10:12
- Американцы, канадцы и австралийцы едут воевать в Украину против террористов: боец АТО сделал сенсационное заявление09:51
- В Украине отменяется пошлина на подержанные автомобили "родом" из Канады09:40
- "В Крым войдет колонна МЧС Украины под охраной НГУ спасать нас от голода, жажды, эпидемий, мародерства и бандитизма" - Кримський бандерівець09:30
- "В Крым войдет колонна МЧС Украины под охраной НГУ спасать нас от голода, жажды, эпидемий, мародерства и бандитизма" - Кримський бандерівець09:30
- Алергія від косметики: як діяти?22:47
- Как короткая стрижка влияет на энергетику женщины22:28
- 10 вещей, которые нужно успеть сделать летом09:35
- Почему седина является признаком крепкого здоровья?08:40
- Сколько есть фруктов, чтобы не навредить себе08:19
- На какой палец надевается кольцо? Корректируем женскую судьбу07:55
- Жирна риба врятує від небезпечної хвороби07:23
- Шесть выводов об украинцах, или Как пережить нападение и не сойти с ума11:30
- Эти летние продукты без жалости сжигают жир21:39
- Обязан знать каждый украинец: Вакарчук назвал настоящее имя врага Украины
- Почему седина является признаком крепкого здоровья?
- Известный продюсер трагически ушла из жизни (фото)
- Американцы, канадцы и австралийцы едут воевать в Украину против террористов: боец АТО сделал сенсационное заявление
- Жебривский ответил Туке об отселении людей: Иногда лучше молчать
- В оккупированном Донецке на "отжатом" ДМЗ произошла авария: разлив чугуна из домны
- Жесткая драка в Киеве: экс-беркутовцы избили участников АТО
- Террористы ЛДНР мрут из-за жары
- Новые платежки: киевлянам придется платить за новую услугу
- Российские оккупанты над Донбассе учинили жестокую расправу над своими штрафниками