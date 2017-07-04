Польша заставит Украину выбирать между Бандерой и Европой

04.07.2017 15:48

Из-за исторических разногласий с поляками членство Украины в ЕС находится под угрозой. Польша будет всячески препятствовать вступлению Украины в ЕС, если не будут решены исторические вопросы между странами и вопросы прав меньшинств. Об этом в интервью изданию wPolityce заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

- Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу вы не войдете. Мы говорим об этом и громко, и тихо. Мы не будем повторять ошибок 1990-х годов, когда были определенные проблемы в отношениях с Германией и Литвой. Я имею в виду статус польских меньшинств в этих странах. Уже имея такой опыт, мы будем твердо требовать от Украины, чтобы все дела были улажены до того, как Киев будет стоять у ворот Европы с просьбой о членстве, - сказал он.

Ващиковский предположил, что может возникнуть ситуация, схожая с той, которая существует у Греции и Македонии. Из-за несогласия Греции с названием Македонии последняя не может вступить в НАТО и начать переговоры о членстве в ЕС.

Глава МИД Польши считает, что если старые форматы переговоров не работают, то нужно искать новые, например, с участием США и других европейских стран.