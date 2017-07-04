Трудоустройство после 45-и: Минсоцполитики надавит на работодателей

04.07.2017 11:10

В Украине работодателей обяжут предусматривать рабочие места для людей возрастом старше 45 лет. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает Радио Свобода.

"Что касается гарантий людям предпенсионного возраста, то в законе предусмотрели обязанность всех работодателей, которые используют наемный труд, численностью от 8 работников и более, обязательно предусматривать места для людей возрастом от 45 лет", - пояснил он.

Министр подчеркнул, что механизмы контроля за этим будут прописаны и право контроля будет передано Государственной службе труда и тем органам, которые осуществляют контроль за соблюдением законодательства о труде.

Также Рева рассказал, что те, у кого на момент выхода на пенсию в 60 лет будет отсутствовать необходимый стаж, в течение 3 лет будут получать специальную государственную помощь до того времени, пока им не начнут пенсионные выплаты.

"То есть все, у кого есть 15 лет страхового стажа, но нет 25-ти, они будут обращаться в органы социальной защиты населения, и им будет назначаться эта помощь", - добавил министр.