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Укроборонпром испытал партию обновленных САУ. ВИДЕО
Боевую технику проверили перед отправкой в войска. Шепетовский ремонтный завод провел испытания партии самоходных артиллерийских установок 2С3 Акация и 2С1 Гвоздика перед передачей в войска силы Украины. Об этом сообщается на сайте Укроборонпрома.
По информации пресс-службы концерна, САУ успешно осуществили серию выстрелов и марш-бросок на специальном полигоне в Хмельницкой области.
2С3 Акация, которая прошла цикл восстановления всех систем, оснащена 152-мм гаубицей, которая способна вести огонь на расстоянии 17-20 км, в том числе – современными управляемыми снарядами типа Квітник. Боевая машина весом в 27,5 т может двигаться со скоростью до 60 км/ч, благодаря чему достигается высокая мобильность и гибкость применения на поле боя.
В свою очередь 2С1 "Гвоздика" оснащена гаубицей меньшего калибра – 122-мм – с дальностью поражения целей около 15 км. Более легкая Гвоздика массой 15,7 т также может двигаться со скоростью 60 км/ч, при этом машина имеет возможность форсировать водные преграды вплавь.
Также отмечается, что начиная с 2013 года, Шепетовский ремонтный завод в четыре раза увеличил объемы производства.
Теги: Украина, Донбасс, испытание, артиллерия, САУ, Укроборонпром
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