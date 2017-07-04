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В Киеве запустили такси «для богатых»

04.07.2017 18:16
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В Киеве запустили такси «для богатых»

В Киеве появилось новое такси для «богатых». Компания Uber запустила новый сервис — UberBlack, который позволяет вызывать исключительно автомобили премиального класса — BMW, Audi, Mercedes и прочих «одноклассников».

В UberBlack действовуют следующие тарифы: Подача автомобиля – 85 грн; Стоимость каждого километра – 10 грн; Стоимость каждой минуты – 1 грн; Минимальная стоимость поездки – 130 грн. В будущем UberBlack может появиться и в других городах Украины.

Напомним, сегодня Uber работает в пяти украинских городах: Киеве, Одессе, Львове, Харькове и Днепре.

Источник: avtovod.org.ua



Теги: Украина, Донбасс, Киев, такси, сервис, тарифы
 
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