В ноутбуке очередного задержанного пограничниками россиянина найдено видео расстрела украинских солдат кремлевскими террористами - опубликованы кадры

04.07.2017 09:18

Пограничники харьковского отряда в пункте пропуска "Гоптовка" ночью задержали мужчину, причастного к незаконным вооруженным формированиям на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает "Диалог.UA".

При осмотре вещей у него обнаружили в сумке паспорт РФ, фотографии с изображением незаконных вооруженных формирований. Кроме того, пограничники выявили у мужчины ноутбук с видео, на котором зафиксирован расстрел военнослужащих ВС Украины, и фотографии с надругательством над государственными символами Украины.