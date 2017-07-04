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В ноутбуке очередного задержанного пограничниками россиянина найдено видео расстрела украинских солдат кремлевскими террористами - опубликованы кадры

04.07.2017 09:18
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В ноутбуке очередного задержанного пограничниками россиянина найдено видео расстрела украинских солдат кремлевскими террористами - опубликованы кадры

Пограничники харьковского отряда в пункте пропуска "Гоптовка" ночью задержали мужчину, причастного к незаконным вооруженным формированиям на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает "Диалог.UA".

При осмотре вещей у него обнаружили в сумке паспорт РФ, фотографии с изображением незаконных вооруженных формирований. Кроме того, пограничники выявили у мужчины ноутбук с видео, на котором зафиксирован расстрел военнослужащих ВС Украины, и фотографии с надругательством над государственными символами Украины.



Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, пограничники, расстрел, АТО, ВСУ, террористы
 
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