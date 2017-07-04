Главная / Новости / Украина / В Украине отменяется пошлина на подержанные автомобили "родом" из Канады
Последние новости раздела
- В Украине отменяется пошлина на подержанные автомобили "родом" из Канады09:40
- В ноутбуке очередного задержанного пограничниками россиянина найдено видео расстрела украинских солдат кремлевскими террористами - опубликованы кадры09:18
- Россияне встали, услышав гимн Украины. ВИДЕО08:57
- Скоро в зоне АТО бойцы ВСУ будут применять против террористов уникальное оружие американского производства: боец АТО назвал это оружие и все его плюсы08:39
- Хлебное перемирие: боевики расстреливают мирных (видео)21:38
- У САП анонсували підготовку нового подання на Дейдея21:25
- Боевики устраивают жесткие «собеседования» гражданам, не имеющими «регистрации» «днр», - ИС21:15
- 11 фур сценического оборудования и 100 кг льда: в Украину едет Depeche Mode20:57
- Депутаты считают, что у Луценко недостаточно доказательств для привлечения Дэйдея к уголовной ответственности20:40
- У САП планують направити чергове подання на зняття недоторканності з Дейдея20:30
В Украине отменяется пошлина на подержанные автомобили "родом" из Канады
04.07.2017 09:40
Импортная пошлина на подержанные автомобили, произведенные в Канаде, составит 0%, независимо от страны, из которой ввозится машина. Нововведение заработает с августа 2017 года, информирует ТСН.
Об этом сообщил генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко на своей странице в Facebook.
"Объясняю, что нулевая пошлина не на б/у авто , которые экспортируются из Канады, а на б/ у авто происхождением (то есть, произведенные в Канаде)! А это 6 концернов, которые имеют там заводы", - подчеркнул он.
В то же время на новые автомобили канадского происхождения пошлина составит 7%.
Напомним, в июне Канада окончательно ратифицировала Соглашение о свободной торговле с Украиной.
Теги: Канада, импорт, пошлина, автомобиль
Читайте также:
- Рада подняла планку беспошлинного ввоза товаров
- Что будет в Украине с ценами на импортные машины?
- Украинские парламентарии предлагают повысить пошлины на импорт алкоголя
- Украина отменила пошлину на импорт фарфоровой посуды
- В Украине введут пошлины на авто из России?
- Кабмин разрешил беспошлинный ввоз солнечных электростанций
- Российские наемники и боевики "ДНР" выжигают Гнутово зверскими атаками из артиллерии и реактивных пусковых установок "Град - П", ВИДЕО10:29
- За сутки в АТО 22 обстрела: двое украинских военных погибли, трое ранены10:12
- Американцы, канадцы и австралийцы едут воевать в Украину против террористов: боец АТО сделал сенсационное заявление09:51
- Скоро в зоне АТО бойцы ВСУ будут применять против террористов уникальное оружие американского производства: боец АТО назвал это оружие и все его плюсы08:39
- На Луганщине запускают производство аммиачной селитры08:19
- В Славянске найден жестоко избитый 5-летний мальчик08:01
- Автобусы в курортные поселки под Мариуполем: дорогая цена и минимум комфорта 07:46
- Два "Урала" и какая-то броня. Положили человек двенадцать, со второго раза накрыли", - украинский волонтер поделился подробностями победной спецоперации ВСУ07:29
- Хлебное перемирие: боевики расстреливают мирных (видео)21:38
- Боевики устраивают жесткие «собеседования» гражданам, не имеющими «регистрации» «днр», - ИС21:15
- Российские наемники и боевики "ДНР" выжигают Гнутово зверскими атаками из артиллерии и реактивных пусковых установок "Град - П", ВИДЕО10:29
- За сутки в АТО 22 обстрела: двое украинских военных погибли, трое ранены10:12
- Американцы, канадцы и австралийцы едут воевать в Украину против террористов: боец АТО сделал сенсационное заявление09:51
- В Украине отменяется пошлина на подержанные автомобили "родом" из Канады09:40
- "В Крым войдет колонна МЧС Украины под охраной НГУ спасать нас от голода, жажды, эпидемий, мародерства и бандитизма" - Кримський бандерівець09:30
- В ноутбуке очередного задержанного пограничниками россиянина найдено видео расстрела украинских солдат кремлевскими террористами - опубликованы кадры09:18
- Создан антистрессовый сайт с мурчанием кота09:10
- Россияне встали, услышав гимн Украины. ВИДЕО08:57
- Скоро в зоне АТО бойцы ВСУ будут применять против террористов уникальное оружие американского производства: боец АТО назвал это оружие и все его плюсы08:39
- На Луганщине запускают производство аммиачной селитры08:19
- "В Крым войдет колонна МЧС Украины под охраной НГУ спасать нас от голода, жажды, эпидемий, мародерства и бандитизма" - Кримський бандерівець09:30
- Алергія від косметики: як діяти?22:47
- Как короткая стрижка влияет на энергетику женщины22:28
- 10 вещей, которые нужно успеть сделать летом09:35
- Почему седина является признаком крепкого здоровья?08:40
- Сколько есть фруктов, чтобы не навредить себе08:19
- На какой палец надевается кольцо? Корректируем женскую судьбу07:55
- Жирна риба врятує від небезпечної хвороби07:23
- Шесть выводов об украинцах, или Как пережить нападение и не сойти с ума11:30
- Эти летние продукты без жалости сжигают жир21:39
- Обязан знать каждый украинец: Вакарчук назвал настоящее имя врага Украины
- Почему седина является признаком крепкого здоровья?
- Известный продюсер трагически ушла из жизни (фото)
- Жебривский ответил Туке об отселении людей: Иногда лучше молчать
- В оккупированном Донецке на "отжатом" ДМЗ произошла авария: разлив чугуна из домны
- Жесткая драка в Киеве: экс-беркутовцы избили участников АТО
- Террористы ЛДНР мрут из-за жары
- Новые платежки: киевлянам придется платить за новую услугу
- Российские оккупанты над Донбассе учинили жестокую расправу над своими штрафниками
- На Донетчине ликвидирована "угольная схема", которая нанесла государству многомиллионные убытки