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В Украине отменяется пошлина на подержанные автомобили "родом" из Канады

04.07.2017 09:40
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В Украине отменяется пошлина на подержанные автомобили "родом" из Канады

Импортная пошлина на подержанные автомобили, произведенные в Канаде, составит 0%, независимо от страны, из которой ввозится машина. Нововведение заработает с августа 2017 года, информирует ТСН.
Об этом сообщил генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко на своей странице в Facebook.
"Объясняю, что нулевая пошлина не на б/у авто , которые экспортируются из Канады, а на б/ у авто происхождением (то есть, произведенные в Канаде)! А это 6 концернов, которые имеют там заводы", - подчеркнул он.
В то же время на новые автомобили канадского происхождения пошлина составит 7%.
Напомним, в июне Канада окончательно ратифицировала Соглашение о свободной торговле с Украиной.



Теги: Канада, импорт, пошлина, автомобиль
 
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