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МВФ отложил выделение очередного транша Украине до конца года, - Bloomberg
Международный валютный фонд отложил выделение очередного, пятого транша Украине на конец текущего года, пишет Bloomberg.
Причина такого решения, по данным СМИ, заключается в том, что парламент не успеет за лето проголосовать за необходимые реформы. Как известно, сумма очередного транша должна составить 1,9 млрд долларов.
Премьер Владимир Гройсман в интервью агентству отметил, что принятие пенсионной реформы идет по графику, а шаги по созданию антикоррупционного суда предпринимаются, законопроект о земельной реформе своевременно принят не будет.
"Мы работаем над реформами, и пятый транш будет", - сказал он, спрогнозировав, что "земельный" законопроект Верховная Рада может принять до конца текущего года.
Открытая в марте 2015 г. четырехлетняя программа EFF общим объемом около 17,11 млрд долл. с первым траншем в 5 млрд долл. предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 г. еще трех траншей по 1,63 млрд долл. и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до 0,61 млрд долл.
Теги: Украина, Донбасс, МВФ, транш, Верховная Рада, реформы
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