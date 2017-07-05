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Путин знает все по Украине: генерал озвучил тревожную новость
Благодаря шпионам во всех украинских силовых структурах президент России Владимир Путин полностью владеет информацией по Украине. Об этом рассказал "Обозревателю" генерал-лейтенант запаса Дмитрий Уманец.
По его словам, Кремль отлично осведомлен о состоянии украинской армии и в целом, что творится в стране.
"Путин досконально владеет информацией о том, что творится в нашей стране. В силовых структурах Украины достаточно много людей, которые работают на Москву – и в Вооруженных Силах, и в СБУ, и где хотите. В Украине работает ФСБ и другие спецслужбы России, и со стороны Крыма – ребята ходят туда-сюда", – сказал Уманец.
Он отметил, что до Кремля доходит информация и от украинской разведки, и от политиков.
Генерал предположил, что основные действия будут разворачиваться осенью.
"Путин до осени подождет, а дальше посмотрит, что будем творить мы в нашем государстве, что у нас будет твориться, и будет принимать какие-то решения, исходя из обстановки", – подытожил Уманец.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Российская Федерация, информация, СБУ, ФСБ, ГРУ
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