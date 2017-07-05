Россия продлила ответные санкции против Украины

05.07.2017 11:59

Ответные санкции будут действовать до 31 декабря 2018 года. Правительство России продлило срок действия санкций в отношении ряда стран, установивших санкции против РФ. Как сообщает Корреспондент.net с ссылкой на текст документа опубликованном на сайте Кабмина России.

"Продлен с 1 января по 31 декабря 2018 года запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн.

Эти ограничения направлены на распространение специальных ответных экономических мер на отдельные государства с учетом степени их вовлеченности в санкционный режим против России", - говорится в справке к постановлению.

США расширили санкции против России, введенные из-за ситуации в Украине. В санкционный список добавлены 38 физических лиц и организаций.