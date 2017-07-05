Украинские воины ликвидировали треть разведывательного подразделения боевиков

05.07.2017 14:05

Российско-оккупационные войска несут значительные потери на Донбассе. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что командование оккупационных войск проводит расследование относительно командира и отдельных должностных лиц 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 (Луганск) армейского корпуса (Луганск) ВС РФ, деятельность которых привела к значительным потерям личного состава разведывательных подразделений.

В частности, за последние две недели безвозвратные потери в разведывательной роте соединения составили около трети личного состава.

В рамках служебного расследования, начальника разведки соединения отстранили от исполнения служебных обязанностей, а командира бригады вызвали для дачи объяснений в генеральный штаб ВС РФ.

Напомним, 24 июня в районе села Желобок Луганской области украинскими бойцами была обезврежена разведывательная группа противника. Украинские военнослужащие ликвидировали двух боевиков, в том числе российского офицера, а четверых взяли в плен. Среди пленных оказался 22-летний гражданин Российской Федерации, житель Алтайского края Виктор Агеев, у которого при себе были военный биле и паспорт РФ. О поступлении на контрактную службу Агеев сообщал на своей странице в соцсети. В то же время в интервью журналистам мать Агеева рассказала о визите к ней военкома, утверждавшего об отсутствии у Виктора Агеева контракта с российской армией.