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Взрыв прогремел на нефтебазе под Одессой

05.07.2017 15:46
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Взрыв прогремел на нефтебазе под Одессой

В масштабном пожаре пострадали два человека, спасатели потушили огонь. Цистерна с горючим взорвалась на нефтебазе в селе Усатово под Одессой. Взрыв привел к возгоранию хранилища, но спасатели оперативно потушили пожар. Об этом "Сегодня" сообщили представители ГСЧС в Одесской области.

"Мы получили вызов в 11:30, и в 12:30 пожар уже потушили. Одного пострадавшего, водителя нефтевоза, госпитализировали, еще одного пока ищем", – рассказал "Сегодня" заместитель начальника ГСЧС в Одесской области Александр Крицкий.

Он признал, что пожар был довольно масштабным, с огнем боролись 62 спасателя при помощи 17 единиц спецтехники.

Дым с места ЧП напугал многих горожан.

"Видела черный столб дыма со стороны Объездной дороги около полудня", – написала в сети обеспокоенная одесситка.



Теги: Донбасс, Одесса, пожар, спасатели, взрыв, цистерна, ЧП, горючее
 
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