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Арест Вилкула: когда решится судьба нардепа

06.07.2017 18:40
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Арест Вилкула: когда решится судьба нардепа

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил новые подробности по делу сопредседателя фракции «Оппозиционный блок» в Верховной Раде Александра Вилкула

После заседания Регламентного комитета Луценко подтвердил информацию о том, что ГПУ намерена открыть уголовное производство в отношении Вилкула.

«В ближайшие дни после получения документов из Днепровской ГФС мы зарегистрируем производство и после этого за время летних каникул парламента подготовим необходимые материалы, если действительно будет установлена неуплата налогов депутатом, Вилкул будет отвечать так же, как и другие лица из депутатского корпуса», — сказал он.

Напомним, и.о. начальника ГУ ГФС Днепропетровской области Оксана Томчук ранее сообщала о внеплановой проверке Вилкула по вопросам достоверности, полноты начисления и уплаты в бюджет налога на доходы физических лиц и военного сбора.

«Проверка данных, отраженных в электронной декларации за 2015-й год установила превышение состояния над общей суммою полученных лицом доходов на сумму 72,9 млн грн, что привело к неуплате в бюджет налогов и сборов на сумму 19,6 млн грн», — сообщала Томчук.

Источник: Politeka



Теги: Украина, Донбасс, арест, нардеп
 
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