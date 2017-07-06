Дитина підірвалася посеред Луганська: перші подробиці

06.07.2017 15:14

У Луганську через вибух невстановленого предмета поранення отримала 11-річна дитина

Як наголошується в звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, вибух прогримів у понеділок, 3 липня.

“У Луганську спостерігачі відвідали дитячу лікарню, де розмовляли з матір’ю 11-річного хлопця. Вона розповіла, що 3 липня її син грав поблизу полігону, розташованого неподалік їхнього будинку в південно-східній частині Луганська, і там підібрав з землі якийсь предмет. Він вибухнув в руках у дитини і 3 липня йому зробили операцію “, – йдеться в повідомленні.

Також варто відзначити, що дитина вже перенесла операцію і на даний момент знаходиться в стабільному стані.

Як писала Politeka, Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі відправить співробітників в Попасную Луганській області.

Джерело: Politeka