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Доллар и евро атаковали гривну: свежий курс от НБУ
06.07.2017 11:01
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 6 июля, передает Гордон.
Курс гривны к доллару снизился на 10 копеек – с 26,02 до 26,12 грн/$.
Гривна к евро подешевела на пять копеек – c 29,54 до 29,59 грн/€.
Курс национальной валюты к рублю вырос на одну копейку – с 4,39 до 4,38 грн/10 руб.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, евро, НБУ, доллар, гривня, курс валют
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