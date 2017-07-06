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Джамала прокомментировала ограничения для артистов из РФ и Украины
Певица не против российских исполнителей в Украине, которые разделяют позицию украинского народа
Украинская артистка Джамала считает правильным не пускать в Украине тех российских артистов, которые ранее нарушили украинское законодательство, незаконно посетив оккупированный Крым. Об этом она рассказала на презентации документального фильма "Борьба Джамалы", передает УНИАН.
Так, комментируя законопроект, которым планируется запретить выступления украинских и российских артистов, она сказала, что нельзя всех российских артистов приравнивать к нарушителям.
"Мне кажется, что здесь нельзя очень резко отделять этот вопрос. Мы не можем быть против всех россиян и смотреть на всех под одним углом зрения. Да, есть закон (я не знаю, как он правильно звучит) о незаконном пересечении админграницы с Крымом, в результате чего этого человека потом не впускают на территорию Украины. Понятно, что такое пересечение – неправильное и нарушает закон. Мы знаем, что многие исполнители из-за несоблюдения закона не имеют возможности выступать здесь. Я считаю, что это правильно, хотя кому-то может моя такая позиция не нравится. Правильно, когда ты живешь по закону", – сказала Джамала.
Она добавила, что "хотела бы видеть в Украине российских исполнителей, но только тех, кто разделят позицию украинского народа".
Как сообщалось, в Верховную Раду внесли законопроект, который предполагает ограничение или запрет гастролей для украинских и российских артистов на территории Украины, России и оккупированных территорий.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Джамала, ограничение, артисты
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